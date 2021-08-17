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Бывшая заместитель мэра Петрозаводска Римма Ермоленко может стать директором новой школы на Древлянке

Новости. Общество
16:22, 18 Августа 2021
фото: © Римма Ермоленко / ВК

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Известный педагог, экс-заммэра главы столицы Карелии Римма Ермоленко набрала максимальное количество баллов в конкурсном состязании на должность руководителя школы №55.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня, 18 августа, состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору кандидата на пост директора школы № 55 на Древлянке. На должность претендовали четверо, включая педагогов из Перми и Сортавальского района. Максимальное количество баллов набрала Римма Ермоленко, которая в настоящее время является руководителем института педагогики и психологии ПетрГУ. Данную информацию нашему изданию подтвердили в мэрии. 

«Окончательное решение по кандидатуре директора новой школы будет принято главой города», — прокомментировали «Столице на Онего» в администрации Петрозаводска.

Римма Ермоленко окончила Петрозаводский государственный университет, по специальности — учитель русского языка и литературы. В 2004 году защитила диссертацию, став кандидатом педагогических наук.

Преподавала русскую и зарубежную литературу в различных учебных заведениях, в свое время возглавляла кондопожский муниципальный лицей. Позже трудилась в качестве председателя комитета по образованию, директора Петрозаводского педагогического колледжа. Затем она работала ректором карельского Института повышения квалификации работников образования.

С осени 2013 года по 2018 годы была заместителем мэра Петрозаводска по социальным вопросам.

Напомним, на днях глава Карелии поставил задачу открыть новую школу на Древлянке в ноябре.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лана Текучева
2021-08-18 17:52:37
Помнится история не очень красивая с повышением квалификации преподавателей ПетрГУ случилась. Это не при ее ректорстве? :)
Серж
2021-08-18 17:18:54
Что бы в зам.мэра не вернуть грамотного работника в замен дилетантов
Александр Лукин
2021-08-18 17:03:38
Римма Ермоленко - очень достойная кандидатура.
Вася
2021-08-18 16:55:33
Некрасивых женщин не бывает. Бывает мало водки...
баян
2021-08-18 16:33:25
На прежний места работы возвращаются чиновники на что учился там и надо работать
Гость
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