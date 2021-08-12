Глава Карелии поставил задачу открыть новую школу на Древлянке в ноябре

Руководитель республики Артур Парфенчиков проверил, как идут работы по подготовке к приему учеников в новой школе № 55 на Древлянке.

Как пишет глава региона на своей странице в соцсети, сейчас в школе идет монтаж оборудования и мебели.

«Объем работ, конечно, очень большой, но тем не менее поставил задачу в течение двух месяцев все работы завершить. В ноябре сюда должны прийти ученики», — заявил Артур Парфенчиков.

Так же глава республики поручил создать единый штаб, куда войдут представители городского управления образования и карельского парламента. Штаб будет контролировать ход работ, оперативно решать возникающие вопросы и в еженедельном формате через СМИ и социальные сети информировать родителей будущих учеников о том, что сделано, и отвечать на вопросы.

Напомним, в администрации Петрозаводска уже заявляли, что средняя школа № 55 примет первых учеников не ранее, чем во второй четверти. В новую школу этой весной набрали 7 первых классов. Для этих детей учебный год начнется в Академическом лицее, в лицее № 1 и в школе № 46.