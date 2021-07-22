Новая школа в Петрозаводске не откроется 1 сентября

Власти столицы Карелии признали, что не успеют подготовить к началу учебного года школу №55 на Древлянке.

О задержке с открытием самой большой школы, которую построили в Карелии, сообщил мэр города Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Строительные работы в школе № 55 на Древлянке завершены, практически выполнено благоустройство. На ближайшей сессии Петросовета здание будет передаваться в собственность городу. Но здание — это еще не школа», — пишет глава Петрозаводска.

По словам мэра, сейчас в учреждение закупается оборудование и все то, что необходимо для функционирования школы, в том числе учебники.

«Перед тем, как в школу придут дети, необходимо получить положительные заключения Роспротебнадзора, Пожнадзора, лицензию на образовательную деятельность, уладить другие важные формальности. И как бы не хотелось услышать первый звонок в новом здании 1 сентября, надо быть реалистами — для завершения всех необходимых процедур слишком мало времени. А мы должны быть на 100% уверены в готовности и безопасности объекта», — отметил Владимир Любарский.

Напомним, в новую школу этой весной набрали 7 первых классов. Для этих детей, по словам главы города, учебный год начнется в Академическом лицее, в лицее № 1 и в школе № 46.

«А как только будут получены все необходимые документы, ребята вместе со своими одноклассниками и учителями перейдут в новое здание», — сообщил глава столицы Карелии.

По словам Любарского, городская администрация получает запросы на перевод детей и в более старшие классы новой школы № 55. Заявить о таком желании можно по телефону 71-34-34. Перевод возможен во все классы, кроме 9 и 11.

Напомним, бывшая глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявляла, что 55 школа примет 6 первых классов уже 1 сентября.

«Юридическое лицо зарегистрировано. Осуществляется подбор педагогических кадров. В управление образование поступают резюме от будущих работников новой школы. Мы уже ведем запись в первые классы. Она организована в трех школах микрорайона Древлянка. В 55 школу в этом году набираем шесть первых классов. Они начнут учиться с 1 сентября. В последующем будем смотреть по размещению контингента. Возможно, откроем дополнительные первые классы. Понимаем, что лицеи, Первый и Академический, даже при наличии новой школы все равно испытывают потребность в дополнительных местах. Будем этот процесс регулировать», — говорила Мирошник в конце апреля.