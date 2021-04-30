Шесть первых классов откроют в новой школе в Петрозаводске в сентябре

Здание новой школы на Древлянке готово почти на 90%.

В Петрозаводске заканчивается строительство здания школы на 1350 мест. Компания «КСМ» планирует сдать во многом уникальный объект к 1 июля. В администрации города не сомневаются, что подрядчик выполнит все работы в срок, и готовятся принять объект в муниципальную собственность. После этого учреждению необходимо будет пройти лицензирование на осуществление образовательной деятельности. Уже сегодня создано юридическое лицо — МОУ «Средняя школа № 55».

«Юридическое лицо зарегистрировано. Осуществляется подбор педагогических кадров. В управление образование поступают резюме от будущих работников новой школы. Мы уже ведем запись в первые классы. Она организована в трех школах микрорайона Древлянка. В 55 школу в этом году набираем шесть первых классов. Они начнут учиться с 1 сентября. В последующем будем смотреть по размещению контингента. Возможно, откроем дополнительные первые классы. Понимаем, что лицеи, Первый и Академический, даже при наличии новой школы все равно испытывают потребность в дополнительных местах. Будем этот процесс регулировать», — отметила глава Петрозаводска.

Будут ли набирать старшие классы в новую школу, читайте здесь.