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Новую школу в Петрозаводске откроют не ранее ноября

Новости. Общество
14:57, 04 Августа 2021
фото: © Лежнев Игорь / «Столица на Онего»

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Средняя школа №55 примет первых учеников не ранее, чем во второй четверти.

Занятия в школе, построенной на Древлянке, начнутся не ранее, чем во второй четверти. Об этом депутатам сегодня, 4 августа, рассказала на сессии Петросовета председатель комитета социального развития Петрозаводска Наталья Кармазина, сообщает пресс-служба горсовета.

На заседании депутаты поддержали проект решения о приеме в муниципальную собственность Петрозаводска из государственной собственности Карелии новое здание общеобразовательной организации общей площадью свыше 33,6 тысяч кв. метров по адресу Оборонная улица, д. 5.

На внеочередной сессии руководитель Комитета экономического развития Эдуард Марченко сообщил, что 14 июля объект на Древлянке был введен в эксплуатацию и в настоящее время учреждение проходит процедуры по получению лицензии на образовательную деятельность. Параллельно ведется подготовка к началу учебного года, оборудование классов и пищеблока, объявлен конкурс на замещение должности директора, итоги которого будут подведены в августе. После получения всех необходимых согласований, средняя школа №55 распахнет свои двери для учеников.

Напомним, в новую школу этой весной набрали 7 первых классов. Для этих детей, по словам главы города Владимира Любарского, учебный год начнется в Академическом лицее, в лицее № 1 и в школе № 46.

По словам Любарского, городская администрация получает запросы на перевод детей и в более старшие классы новой школы № 55. Заявить о таком желании можно по телефону 71-34-34. Перевод возможен во все классы, кроме 9 и 11.

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Комментарии

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театральный критик
2021-08-04 15:46:46
Яблочнутые должны воспользоваться этим шансом :)
Гость
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