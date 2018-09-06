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Новости. Политика
13:06, 06 Сентября 2018

Римма Ермоленко уволилась с поста заместителя мэра Петрозаводска

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Занимавшая с осени 2013 года должность заместителя мэра Петрозаводска Римма Ермоленко покинула свой пост.

Об этом "Столице на Онего" рассказали в мэрии.

Напомним, в ноябре 2013 года бывший ректор карельского Института повышения квалификации работников образования Римма Ермоленко была назначена градоначальником Галиной Ширшиной исполняющей обязанности заместителя мэра Петрозаводска по социальным вопросам. После утверждения депутатами она избивалась от приставки и.о.

"Я написала заявление по собственному желанию", - прокомментировала "Столице на Онего" Римма Ермоленко.

Причины увольнения она не назвала.

Несколько опрошенных изданием уже бывших коллег, с сожалением восприняли эту новость, так как, по их словам, "Римма Евгеньевна была рабочей лошадкой, которая умела  договариваться и решать вопросы".

Римма Ермолина окончила Петрозаводский государственный университет, по специальности - учитель русского языка и литературы. В 2004 году защитила диссертацию, став кандидатом педагогических наук.

Преподавала русскую и зарубежную литературу в различных учебных заведениях, в свое время возглавляла кондопожский муниципальный лицей. Позже трудилась в качестве председателя комитета по образованию, директора Петрозаводского педагогического колледжа. В последнее время работала ректором ИПКРО.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирюха непутёвый
2018-09-06 14:45:07
Видишь ,Геннадий -АНТИ- , сколько ты людей хороших с Морошник загубил , время и твоё придёт , сейчас только рейтинг ПЖ и В до нуля упадёт , и с тобой порешают . Так что беги пока не поздно к корешам, в Кремневую долину :) ,
Chel
2018-09-06 14:35:12
"по собственному желанию" .... Римма Евгеньевна, Вы правильно сделали, что не прокомментировали причину. За Вас - гордость. А те уже жалеют о содеянном.
Семья Кузнецовых
2018-09-06 14:33:48
Римма Евгеньевна! Поклон вам до земли от нашей семьи. Может вы меня и не помните, ясное дело, сколько к вам народу ходит. Но мы помним и желаем вам всяческих благ. Спасибо за то, что выслушали, помогли. Таких чиновников я еще не видела. Всего вам самого хорошего. Здоровья, счастья, удачи. С вашим талантом помогать людям вы не где не пропадете. Еще раз благодарим. Семья Кузнецовых
Кирюха непутёвый
2018-09-06 14:22:01
Кир , ты просто  не понимаешь кому и что говоришь на этом форуме , посмотри внимательно кто есть кто
СВЧ
2018-09-06 14:10:34
"Молодец" Мирошник! раздолбала таки комитет соцразвития. Всех нормальных людей выжила. Иконникову с Ермоленко рядом не поставить, как и Чивина с Баканчуком. Про Левашову надо посмотреть, хотя Сергей Соловьев был на своем месте. Замучила всех, скорей бы уж свалила!!!!!!
Василий
2018-09-06 14:06:13
Пожалуй, одна из самых талантливых и грамотных руководителей, имеющая авторитет . Очень жаль.
Чинуша
2018-09-06 14:01:23
анти , видишь , Гена Банда , чук как люди ( зам. мэра ) хорошо отзываются о Ермоленко , а ты такое с ней творишь , бесчеловечный ты " депутат ". Собирайся в отставку , пока не ….оса...или .
fom1na
2018-09-06 13:51:59
Уважаемая Римма Евгеньевна! Светлый Вы человек! Очень жаль, что Вы приняли решение покинуть нашу систему. Вы несли людям свет, добро, культуру и творчество. Неутомимая труженица. Поистине Человек с большой буквы! Яркая личность! Икона стиля. Спасибо Вам за все! Удачи! Мы Вас всегда будем помнить, гордиться тем, что работали с Вами! Успехов!
Инженер Брунс
2018-09-06 13:43:44
очередной "высококлассный" КАДР ИЗ ЯБЛОЧНОЙ КОМПАШКИ Гали Ширшиной покинул теплое место.

Ура! Гнилой фрукт опять показал, что это гнилые кадры
кир
2018-09-06 13:18:18
Беды бы больше не было. Давняя вражина Галины Ширшиной. Думала, что гнусные дела сойдут с рук безнаказанно. За всё придется отвечать.
анти
2018-09-06 13:24:08
кир, о каких "гнусных" делах речь? У Вас бред?
Чинуша
2018-09-06 13:53:56
анти, Гена , правильно всё говоришь и делаешь . Чиновники должны делиться , мэрия не проходной двор . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кир
2018-09-06 13:47:54
анти, появился, наконец, тоже вместе с Брунсом, давний противник Галины Игоревну. Что-то в не боло такого, что цепляло вас не по-детски. Вот и я думаю, а что было? Пусть читатели скажут. АНТИ, а можно назвать порядочным поведение заместителя, которая бегала в Петросовет и всячески помогала снимать с работы своего начальника? Уйди в отставку и занимайся гнусными предательскими делами. Наш человек так не может. И зарплату получает и предает в одном сосуде.
кир
2018-09-06 14:04:33
анти, а мне кто первый "бред" навязал?
анти
2018-09-06 13:58:33
кир, освежите свою память, если таковая имеется. Ширшина сама напала на Ермоленко, за что и получила в известное место)) Слишком уж раздухарилась тогда Галина Игоревна, зато теперь успокоилась.

Кстати, не могу сказать, что и сейчас меня что-то зацепило "не по-детски". Не навязывайте мне свои Галлю_цинации :)
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