Римма Ермоленко уволилась с поста заместителя мэра Петрозаводска

Занимавшая с осени 2013 года должность заместителя мэра Петрозаводска Римма Ермоленко покинула свой пост.

Об этом "Столице на Онего" рассказали в мэрии.

Напомним, в ноябре 2013 года бывший ректор карельского Института повышения квалификации работников образования Римма Ермоленко была назначена градоначальником Галиной Ширшиной исполняющей обязанности заместителя мэра Петрозаводска по социальным вопросам. После утверждения депутатами она избивалась от приставки и.о.

"Я написала заявление по собственному желанию", - прокомментировала "Столице на Онего" Римма Ермоленко.

Причины увольнения она не назвала.

Несколько опрошенных изданием уже бывших коллег, с сожалением восприняли эту новость, так как, по их словам, "Римма Евгеньевна была рабочей лошадкой, которая умела договариваться и решать вопросы".

Римма Ермолина окончила Петрозаводский государственный университет, по специальности - учитель русского языка и литературы. В 2004 году защитила диссертацию, став кандидатом педагогических наук.

Преподавала русскую и зарубежную литературу в различных учебных заведениях, в свое время возглавляла кондопожский муниципальный лицей. Позже трудилась в качестве председателя комитета по образованию, директора Петрозаводского педагогического колледжа. В последнее время работала ректором ИПКРО.