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Строительство Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлено

Новости. Экономика
13:25, 20 Августа 2021
фото: © «КСМ»

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Строительные работы на Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлены, срок ввода в эксплуатацию будет перенесен.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кемского района, где строятся ГЭС.

«В связи с определенными проблемами, связанными со строительным производством, в настоящее время перенесен срок ввода в эксплуатацию этих объектов. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — апрель 2022 года», — сообщил министр.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, приостановка строительства повлияла на поступления налоговых платежей.

«Было несколько сот рабочих КСМ (строительной компании — прим. ред.), они платили налоги с заработной платы. Сейчас их там нет, стройка приостановлена. Приостановились, конечно, и налоги и в местный бюджет и в региональный», — пояснил губернатор.

Малые Белопорожские ГЭС стали первым проектом на территории России, профинансированным Новым банком развития БРИКС, банк вложил в стройку 100 млн долларов. Строительство ведется по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Карелии, а также при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию юбилея республики. Изначально планировалось, что объект будет введен в эксплуатацию в 2020 году, затем сроки перенесли на конец 2021 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-20 16:20:34
И всем "попуасам" помогали,
сорта
2021-08-20 15:41:19
кСМ
Вася
2021-08-20 15:14:11
будем пробивать дно
VladPTZ
2021-08-20 15:09:51
Что денежек не хватило? :) Игры олигархов с ценами на строй материалы повлияли не только на дачников самостройщиков?
Изя
2021-08-20 14:52:01
Что стало с комментаторами ? Где они ? Жалко их до слёз ))))) :)
Вася
2021-08-20 14:29:19
Ничего не скажут. Веселого
Вася
2021-08-20 14:13:35
Это прямо БЛОКАДА какая то ! Бггг...
Гость
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