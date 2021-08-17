Строительство Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлено

Строительные работы на Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлены, срок ввода в эксплуатацию будет перенесен.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кемского района, где строятся ГЭС.

«В связи с определенными проблемами, связанными со строительным производством, в настоящее время перенесен срок ввода в эксплуатацию этих объектов. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — апрель 2022 года», — сообщил министр.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, приостановка строительства повлияла на поступления налоговых платежей.

«Было несколько сот рабочих КСМ (строительной компании — прим. ред.), они платили налоги с заработной платы. Сейчас их там нет, стройка приостановлена. Приостановились, конечно, и налоги и в местный бюджет и в региональный», — пояснил губернатор.

Малые Белопорожские ГЭС стали первым проектом на территории России, профинансированным Новым банком развития БРИКС, банк вложил в стройку 100 млн долларов. Строительство ведется по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Карелии, а также при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию юбилея республики. Изначально планировалось, что объект будет введен в эксплуатацию в 2020 году, затем сроки перенесли на конец 2021 года.