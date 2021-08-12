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Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии

Новости. Общество
10:01, 16 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Билеты на пассажирские поезда, самолеты и автобусы в Карелии подорожали в первом полугодии.

Это следует из отчета Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–июнь 2021 года.

Больше всего выросли тарифы на авиарейсы — цены на полеты экономклассом увеличились на 31,5% с начала года.

Билеты на проезд в плацкартном вагоне поездов дальнего следования подорожали на 23,4% и 20% в зависимости от того, какой это поезд — фирменный или обычный.

Тарифы в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования выросли на 14,4%.

Кроме того, подорожал проезд в городском автобусе — на 9,1% и проезд в такси — на 11,1%.

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Комментарии

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Изя
2021-08-16 11:05:49
И это перед выборами то , ну ну ))) :)
User
2021-08-16 10:57:10
"Рост цен является следствием мировых тенденций на рынках".
Изя
2021-08-16 11:10:19
User, олигархи -дружки тут не при чём ?? Нее ???))) :)
Александр Толмачев
2021-08-16 10:56:11
Америку открыли, да лучше так нам зарплаты поднимали
Вася
2021-08-16 10:44:27
Понимая прошлое, можно прогнозировать будущее.
Leopol'd
2021-08-16 10:40:52
Что Навальный творит!!! Даже из тюрьмы его экстремизм влияет.
Изя
2021-08-16 11:06:31
Leopol'd, тут вы правы , явно происки навального ))))
Вася
2021-08-16 10:14:52
Ну правильно,если инфляция 4 %,то все сходится.
Joker
2021-08-16 11:12:14
Вася, это да..Если такова официальная инфляция, то что-то должно в таких же пропорциях и дешеветь.. Хотелось бы увидеть список подешевевшего на 10-20 % ..
Горожанин
2021-08-16 10:14:33
А инфляция по-прежнему 4%
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