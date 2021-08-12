Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии

Билеты на пассажирские поезда, самолеты и автобусы в Карелии подорожали в первом полугодии.

Это следует из отчета Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–июнь 2021 года.

Больше всего выросли тарифы на авиарейсы — цены на полеты экономклассом увеличились на 31,5% с начала года.

Билеты на проезд в плацкартном вагоне поездов дальнего следования подорожали на 23,4% и 20% в зависимости от того, какой это поезд — фирменный или обычный.

Тарифы в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования выросли на 14,4%.

Кроме того, подорожал проезд в городском автобусе — на 9,1% и проезд в такси — на 11,1%.