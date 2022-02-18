Мусорная площадка «лопается» от отходов в поселке Карелии

В поселке Пиндуши Медвежьегорского района жители шокированы состоянием мусорной площадки, которая находится рядом с местной администрацией.

В поселке Пиндуши на улице Повенецкая мусорные баки забиты отходами, мусор разбросан по территории рядом. Фото с места опубликовано в сообществе «Подслушано в Медвежьегорске».

Автор поста утверждает, что заваленная отходами мусорная площадка располагается рядом с администрацией.

Ранее сообщалось, что работа мусоровозов восстановлена в пострадавшем от снегопадов городе Карелии.