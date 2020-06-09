Скрипин попытался продать долю в фирме, которая восстанавливает памятник истории Петрозаводска

ООО "ТехПромСтрой", которое восстанавливает памятник истории Петрозаводска - здание бывшей поликлиники на проспекте Ленина – оказалось фигурантом дела о банкротстве ее соучредителя.
Это следует из материалов дела о банкротстве известного в Карелии бизнесмена Чеслава Скрипина, которому принадлежит 60% доли в уставном капитале ООО "ТехПромСтрой".
Скрипин попытался продать свою долю компании, но эту сделку суд признал недействительной.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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