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Скрипин попытался продать долю в фирме, которая восстанавливает памятник истории Петрозаводска

Новости. Экономика
13:16, 10 Июня 2020
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ООО "ТехПромСтрой", которое восстанавливает памятник истории Петрозаводска - здание бывшей поликлиники на проспекте Ленина – оказалось фигурантом дела о банкротстве ее соучредителя.

Это следует из материалов дела о банкротстве известного в Карелии бизнесмена Чеслава Скрипина, которому принадлежит 60% доли в уставном капитале ООО "ТехПромСтрой".

Скрипин попытался продать свою долю компании, но эту сделку суд признал недействительной.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-10 13:29:26
Всё странно. Он и Макеев в смутное время стали депутатами и бизнесменами. Что-то хапнули, выступали по телевизору "за правду", били себя в грудь, а теперь банкротятся и отобрать спрятанные денежки от них нельзя. :)
Joker
2020-06-10 14:10:57
кир, +++
Ткачев
2020-06-10 13:44:23
кир, Чё странного? Капитализм, счастье, ... .(с)
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