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Новости. Криминал
14:09, 27 Марта 2018

В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним

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Майор полиции задержан в Петрозаводске по подозрению в половой связи с несовершеннолетним.

Об этом "Столице на Онего" сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, полицейский был задержан в понедельник вечером по подозрению в половой связи с 14-летним подростком. Пол ребенка не уточняется. В то же время, предположительно, речь идет о нескольких эпизодах.

В следственном комитете Карелии и региональном МВД пока не комментируют эту информацию.

В то же время в суд поступили документы об избрании меры пресечения для подозреваемого (в распоряжении "Столицы на Онего" имеются данные задержанного полицейского).

 

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Комментарии

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Orava
2018-03-27 16:05:57
Ну что ватаны? и вы еще про Дмитриева свои поганые рты открываете. Насколько я помню прошли переаттестацию самые самые! Где же вой путинойдов про подставу кристально чистого майора ГОСДЕПОМ.
однозначно
2018-03-27 15:49:33
Его подставили в пику так называемому "историку". Защитнички и борцуны с режымом горазды на такие подлянки, лишь бы своего бармалея оправдать.
Хаос
2018-03-27 15:36:41
Вчера была информация, что это работник с Кирова (для оценщицы - кудахчут в курятнике).
А что там все такие ? а у них еще есть психологи ?, одного посадить, а его начальников уволить, или они все там такие. ПОЗОР !!!
кир
2018-03-27 15:19:45
Вдогонку. Центр психофизиологической диагностики МВД в Петрозаводске возглавляет, если не ошибаюсь, одна ихняя майорша, уже пенсионерка по возрасту, который и занимается набором, подбором кадров и их сопровождением. Чем на самом деле занимаются сотрудники этого центра в рабочее время доподлинно не известно, но результат налицо.
однозначно
2018-03-27 15:16:41
Оценщица, лучше бы помолчала. Затаила злобу, что УВД в твоих услугах больше не нуждается ?
Бриг
2018-03-27 15:03:26
при чём тут УВД , если Романов был педофил , что ни кричали позор власти карелии или заксобранию
Екатерина Годарева
2018-03-27 14:49:23
Какой ужас! Позор Петрозаводскому УВД!
кир
2018-03-27 14:42:13
Концентрация извращенцев в богеме, СМИ и МВД гораздо выше, чем в среднем по больнице.
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