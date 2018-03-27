14:09, 27 Марта 2018
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним
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Майор полиции задержан в Петрозаводске по подозрению в половой связи с несовершеннолетним.
Об этом "Столице на Онего" сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, полицейский был задержан в понедельник вечером по подозрению в половой связи с 14-летним подростком. Пол ребенка не уточняется. В то же время, предположительно, речь идет о нескольких эпизодах.
В следственном комитете Карелии и региональном МВД пока не комментируют эту информацию.
В то же время в суд поступили документы об избрании меры пресечения для подозреваемого (в распоряжении "Столицы на Онего" имеются данные задержанного полицейского).
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