В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним

Майор полиции задержан в Петрозаводске по подозрению в половой связи с несовершеннолетним.

Об этом "Столице на Онего" сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, полицейский был задержан в понедельник вечером по подозрению в половой связи с 14-летним подростком. Пол ребенка не уточняется. В то же время, предположительно, речь идет о нескольких эпизодах.

В следственном комитете Карелии и региональном МВД пока не комментируют эту информацию.

В то же время в суд поступили документы об избрании меры пресечения для подозреваемого (в распоряжении "Столицы на Онего" имеются данные задержанного полицейского).