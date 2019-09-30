В офтальмологическом центре Карелии открылось детское отделение

Учредитель и инвестор глазного центра Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин в ходе рабочей поездки в Петрозаводск рассказал о планах развития офтальмологической помощи жителям республики.

Олег Ковригин заметил, что в Карелии большая потребность в офтальмологической помощи. Несмотря на то, что центр работает круглосуточно, очередь все равно существует.

"Мы продолжаем расширяться, - сказал Олег Иванович Ковригин. – Не останавливая работу врачей, провели реконструкцию второго этажа и цокольных помещений здания на набережной Варкауса, 1б, на первом этаже создали красивое детское отделение. Дети будут получать полноценное лечение, как и взрослые, но не на одной линии, как было ранее, а раздельно. Дети требуют особой сосредоточенности, им необходимо отвлекаться, должна быть игровая атмосфера, чтобы не было со стороны доктора к ребенку конвейерного отношения, чтобы ребенок захотел еще раз прийти, закапать капельки. Теперь будет функционировать две диагностические линии – детская и взрослая. Несмотря на это, все равно есть потребность, чтобы офтальмология была больше, потому что проблем очень много".

Когда откроется офтальмологический кабинет в Кондопоге, читайте здесь.

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