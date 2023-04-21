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Жители Карелии назвали лучших медицинских работников

Новости. Общество
16:23, 16 Июня 2023
фото: © Минздрав Карелии

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Подведены итоги конкурса «Лучший медицинский работник Карелии», приуроченного к профессиональному празднику, сообщили в Минздраве.

В республике подвели итоги конкурса «Лучший медицинский работник Карелии», приуроченного к профессиональному празднику, который отмечают ежегодно в третье воскресенье июня.

В преддверии события в Минздраве Карелии предложили жителям выразить благодарность медикам за их труд. В рамках конкурса, проведенного совместно с Банком ВТБ, поступило более шести тысяч обращений в адрес 1 250 медработников.

Наибольшее количество положительных отзывов обращены Дине Павловне Чечкаускис, участковому терапевту Городской поликлиники №1 Петрозаводска.

«Ее консультации внушают мне твердую уверенность в результатах лечения», «Внимательный, вежливый, профессиональный врач. Не спешит, работает вдумчиво, толково, аккуратно и спокойно. Очень приятно общаться, лишнего не назначит. Очень рад найти «своего» терапевта», «Гармоничное сочетание молодости, высокого уровня компетентности, опыта. Чуткий, заботливый, тактичный доктор, умеющая слушать и слышать пациента». Так написали о Дине Чечкаускис ее пациенты.

В этом году Банк ВТБ специальным призом решил отметить и фельдшера ФАПа. Победителем в этой специальной номинации названа специалист Заозерского ФАПа Татьяна Лобанова.

«Очень хороший отзывчивый медицинский работник. Всегда можно обратиться, получить ответы на все вопросы. Очень переживает за всех пациентов. Прирождённый медицинский работник. Это у неё в крови», «Поможет и советом, и правильно назначит лечение. А уж как дети её любят, слов просто нет!», «Благодаря Татьяне Петровне многие люди нашего поселения остались живы и здоровы! Она очень внимательно занимается пациентом, чтобы поставить правильный диагноз и назначить нужное лечение! Учитывает все сопутствующие заболевания каждого пациента». Это дорого стоит!». Это - из положительных отзывов о Татьяне Лобановой.

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