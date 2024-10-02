В России отмечают День отца

День отца в России отмечается в третье воскресенье октября.

День отца — молодой, но очень значимый праздник — в этом году отмечается 20 октября.

Соответствующий указ о празднике всех пап был подписан президентом России не так давно — в 2021 году.

Быть отцом — это особая обязанность. Это серьезный и кропотливый труд, когда мужчина становится примером для своих детей, способный не только вырастить, но и многому научить, отметили в официальном паблике Министерства национальной и региональной политики Каркелии.



«Мы отдаем дань уважения мужчинам, которые заботятся о близких, являются опорой и щитом дружной и счастливой семьи. С праздником!» — написали в сети.