Анастасия Заворотнюк переборщила с пластикой - подписчики в шоке

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48-летняя Анастасия Заворотнюк опубликовала в инстаграме ряд снимков, которые смутили ее подписчиков.
Некоторые подписчики решили, что актриса потеряла свою индивидуальность и стала не похожей на себя, пишет lady.
Подписчики решили, что Заворотнюк переборщила с пластикой и фотошопом: "Не хочу обидеть, но зачем свою естественность и красоту корректировать фотошопом? Вторая фотка — маска Барби. Ну не надо так, ну зачем", "Красота изменилась. Другой стала".
"Вообще не вы! Еще и губы "уплыли", как у Алентовой. Зачем так перебарщивать с пластикой?", "Реально на второй фотке похожи на Алентову", — критикуют Анастасию фолловеры.
А другим показалось, что из-за манипуляций с внешностью актриса стала похожа на Оксану Федорову.
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