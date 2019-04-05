Анастасия Заворотнюк переборщила с пластикой - подписчики в шоке

48-летняя Анастасия Заворотнюк опубликовала в инстаграме ряд снимков, которые смутили ее подписчиков.

Некоторые подписчики решили, что актриса потеряла свою индивидуальность и стала не похожей на себя, пишет lady.

Подписчики решили, что Заворотнюк переборщила с пластикой и фотошопом: "Не хочу обидеть, но зачем свою естественность и красоту корректировать фотошопом? Вторая фотка — маска Барби. Ну не надо так, ну зачем", "Красота изменилась. Другой стала".

"Вообще не вы! Еще и губы "уплыли", как у Алентовой. Зачем так перебарщивать с пластикой?", "Реально на второй фотке похожи на Алентову", — критикуют Анастасию фолловеры.

А другим показалось, что из-за манипуляций с внешностью актриса стала похожа на Оксану Федорову.