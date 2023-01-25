Батюшка окропил святой водой следственный изолятор Петрозаводска

Отец Николай, иерей Екатерининской церкви, посетил СИЗО-1 и пообщался с заключенными, сообщили в УФСИН Карелии.

Совместно с руководством учреждения священнослужитель обошел камеры режимного корпуса № 1, поздравив подозреваемых, обвиняемых и осужденных с прошедшими новогодними и рождественскими праздниками. Отец Николай высказал пожелания по укреплению их духа и осознанию сделанного.

Кроме того, женщинам и несовершеннолетним лицам, содержащимся под стражей, иерей Храма Святой Великомученицы Екатерины передал небольшие подарки (чай, сладости, средства личной гигиены, письменные принадлежности, теплые носки и другое), которые собрали неравнодушные жители карельской столицы и волонтеры социального центра «Попечение» в рамках акции «Воля сердца».

Также священнослужитель подарил верующим нательные крестики и окропил святой водой камеры, отряд по хозяйственному обслуживанию, столовую и небольшую часовенку, стоящую на территории следственного изолятора. Затем он выслушал каждого, кто хотел пообщаться с ним.

Добавим, что мероприятия, приобщающие осужденных к духовной культуре человечества проводятся в пенитенциарных учреждениях не только в период наступления религиозных праздников. Как показывает практика, подобные встречи благотворно сказываются как на поведении осужденных, так и на общем морально-психологический климате.