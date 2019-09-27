Чепику поручено реагировать на публикации СМИ о нарушениях закона и гражданских прав в Карелии

Губернаторская администрация займется мониторингом средств массовой информации для выявления сообщений о фактах противоправной деятельности в республике.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства об организации мониторинга средств массовой информации "в целях выявления сообщений о нарушениях законодательства РФ, прав, свобод и законных интересов граждан РФ, проживающих на территории Республики Карелия". Губернатор поручил заниматься этим мониторингом своей администрации, а в случае обнаружения сообщений о нарушениях – незамедлительно информировать об этом премьер-министра Карелии "для принятия мер реагирования органами исполнительной власти РК в соответствии с их компетенцией".

Таким образом, карельский премьер Александр Чепик фактически назначен ответственным за реагирование республиканских властей на публикации СМИ о нарушениях российских законов и гражданских прав. Как говорится в правительственном распоряжении, эти меры были приняты руководством Карелии для исполнения поручений президента страны Владимира Путина по итогам VI медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость", проведенного Общероссийским народным фронтом в мае нынешнего года.