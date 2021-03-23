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Деньги, потраченные на фитнес и "качалки", вернут гражданам в качестве налогового вычета

Новости. Общество
16:23, 24 Марта 2021
фото: pixabay
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Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги.

Как сообщает ТАСС, закон дополняет состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом в сумме, уплаченной плательщиком налога на доходы физических лиц в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) физкультурно-оздоровительные услуги.

Ко второму чтению была принята поправка, согласно которой получить "спортивный" вычет можно будет не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных.

О максимальной сумме, которую могут вернуть гражданам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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