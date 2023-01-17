Двое рецидивистов попались в Петрозаводске на краже квадрокоптера и спортивной обуви

Сотрудники полиции Петрозаводска раскрыли две магазинные кражи.

В отдел полиции карельской столицы поступило сообщение от работников охраны магазина спортивных товаров, расположенного в крупном торговом центре.



Они увидели посетителя, который пытался украсть две пары мужской обуви. Одну из них злоумышленник надел на себя, другую – спрятал в сумку. На выходе ему пришлось отдать краденое имущество, после чего он убежал.



Подозреваемым оказался 33-летний горожанин, на счету которого несколько краж.

В Кондопожском районе ведется дознание по факту кражи из магазина цифровой техники. Продавцы заявили полиции, что у них украли квадрокоптера стоимостью более 3,5 тысячи рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 45-летний петрозаводчанин, ранее судимый за имущественные преступления. Он во всем признался, сообщили в МВД Карелии.

Возбуждены уголовные дела.