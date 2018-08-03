ФОТО: Модный провал Мадонны

Звезда шоу-бизнеса вышла в свет в большой пижаме и шляпе.

Певица с каждым выходом все больше и больше становится похожа на фрика, рассказывает Woman's day.

Не все модные тенденции удачно смотрятся в повседневной жизни, некоторые хороши лишь для фотосессий или подиума. Однако, кажется, не все знаменитости это осознают. Они стараются быть в тренде, а потому готовы надеть на себя все, что угодно – лишь бы прослыть новой иконой стиля.

Мадонна, которая, к слову, раньше могла похвастаться подобным статусом, к сожалению, оказалась в числе этих лузеров. На днях 59-летняя певица была замечена в Нью-Йорке в, можно сказать, шокирующем одеянии. Когда-то стильную звезду было просто не узнать! Для своего выхода в свет она выбрала объемную шелковую пижаму Gucci, состоящую из рубашки и кюлотов.

Экстравагантный костюм дополнили огромные солнцезащитные очки и яркая соломенная шляпа с этнической вышивкой. На ногах же красовались ботинки на высокой платформе. Иначе как модным провалом это одеяние точно не назовешь.