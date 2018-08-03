Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:20, 03 Августа 2018

ФОТО: Модный провал Мадонны

По теме

Назван самый нелюбимый у россиян налог
03.08.18 21:05
В России повысили пошлины на получение загранпаспорта
03.08.18 20:40
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
03.08.18 20:00
Все новости
Загрузка...

Звезда шоу-бизнеса вышла в свет в большой пижаме и шляпе.

Певица с каждым выходом все больше и больше становится похожа на фрика, рассказывает Woman's day.

Не все модные тенденции удачно смотрятся в повседневной жизни, некоторые хороши лишь для фотосессий или подиума. Однако, кажется, не все знаменитости это осознают. Они стараются быть в тренде, а потому готовы надеть на себя все, что угодно – лишь бы прослыть новой иконой стиля.

Мадонна, которая, к слову, раньше могла похвастаться подобным статусом, к сожалению, оказалась в числе этих лузеров. На днях 59-летняя певица была замечена в Нью-Йорке в, можно сказать, шокирующем одеянии. Когда-то стильную звезду было просто не узнать! Для своего выхода в свет она выбрала объемную шелковую пижаму Gucci, состоящую из рубашки и кюлотов.

Экстравагантный костюм дополнили огромные солнцезащитные очки и яркая соломенная шляпа с этнической вышивкой. На ногах же красовались ботинки на высокой платформе. Иначе как модным провалом это одеяние точно не назовешь.

По теме

Назван самый нелюбимый у россиян налог
03.08.18 21:05
В России повысили пошлины на получение загранпаспорта
03.08.18 20:40
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
03.08.18 20:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
31.07.2018, 21:30
ФОТО: В продаже появился купальник-недоразумение
28.07.2018, 12:39
ВИДЕО: Мужчина и женщина устроили скандал в центре Петрозаводска
01.08.2018, 13:03
К выходным погода в Карелии изменится
31.07.2018, 17:01
Петрозаводская консерватория сообщила о трагической смерти педагога Юлии Тишкиной

Аналитика

01.08.2018 14:56
Обществоведение
"Мы заставим работать по нашим правилам!" 8
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 3
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:21
Без политики
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»