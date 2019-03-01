Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
06:40, 01 Марта 2019
фото: МВД Карелии

ФОТО: На трассе в Карелии сотрудники ГИБДД провели операцию по задержанию пьяного водителя большегруза

Загрузка...

На 728 километре федеральной трассы "Кола" автоинспекторы были вынуждены применить для остановки грузовика специальное средство, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел 27 февраля вечером. В полицию Сегежского района поступило сообщение из дежурной части ОМВД России по Кемскому району с просьбой помочь в задержании большегрузного автомобиля с прицепом на федеральной трассе "Кола". Водитель большегруза двигался со стороны Мурманска в направлении Петрозаводска на высокой скорости, выезжал на встречную полосу и игнорировал дорожные знаки. По имеющейся информации, он был в состоянии опьянения, неоднократные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства не выполнял.

Для перехвата нарушителя на трассу выехал наряд ДПС и сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы, поддерживая между собой телефонную связь, контролировали движение большегруза, останавливали автомобили, двигающиеся во встречном направлении, чтобы переждать опасную ситуацию и исключить возможное столкновение с ним.

Остановить пьяного водителя удалось только на 728 километре "Колы" с помощью специального средства для экстренной и принудительной остановки. Нарушителем оказался 56-летний петрозаводчанин.

"В отношении него возбуждено дело об административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения, а также за неповиновение сотрудникам полиции", - сообщили в МВД Карелии.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.02.2019, 13:57
ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске
24.02.2019, 08:45
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро
24.02.2019, 16:12
Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон
23.02.2019, 12:07
ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок
26.02.2019, 12:15
Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском
24.02.2019, 09:37
В ГИБДД рассказали, кто перевернулся в Янишполе

Аналитика

28.02.2019 14:46
Капитал
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии
В единый день работы с потерями электроэнергии персоналом "Карелэнерго" были сняты показания с 715 приборов учета, составлено шесть актов неучтенного энергопотребления.
Не калиткой единой 1
28.02.2019 13:50
Пылесосы - на техосмотр 1
28.02.2019 10:20
Бюджет Петрозаводска увеличен более чем на полмиллиарда
27.02.2019 14:46
Экс-министр сельского хозяйства Карелии: "Меры поддержки молочного производства недостаточны" 3
26.02.2019 14:39
Вся аналитика

Чтиво

28.02.2019 19:31
Без политики
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
Учредитель Офтальмологического центра Карелии рассказал о предстоящих изменениях в работе клиники.
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
"Мне повезло"
28.02.2019 11:01
Народ выбирает доброго Царя 26
27.02.2019 16:27
архив чтиво

Медиа

Полумарафон Lumi Karjala 2019
25.02.2019 12:07
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»