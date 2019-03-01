ФОТО: На трассе в Карелии сотрудники ГИБДД провели операцию по задержанию пьяного водителя большегруза

На 728 километре федеральной трассы "Кола" автоинспекторы были вынуждены применить для остановки грузовика специальное средство, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел 27 февраля вечером. В полицию Сегежского района поступило сообщение из дежурной части ОМВД России по Кемскому району с просьбой помочь в задержании большегрузного автомобиля с прицепом на федеральной трассе "Кола". Водитель большегруза двигался со стороны Мурманска в направлении Петрозаводска на высокой скорости, выезжал на встречную полосу и игнорировал дорожные знаки. По имеющейся информации, он был в состоянии опьянения, неоднократные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства не выполнял.

Для перехвата нарушителя на трассу выехал наряд ДПС и сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы, поддерживая между собой телефонную связь, контролировали движение большегруза, останавливали автомобили, двигающиеся во встречном направлении, чтобы переждать опасную ситуацию и исключить возможное столкновение с ним.

Остановить пьяного водителя удалось только на 728 километре "Колы" с помощью специального средства для экстренной и принудительной остановки. Нарушителем оказался 56-летний петрозаводчанин.

"В отношении него возбуждено дело об административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения, а также за неповиновение сотрудникам полиции", - сообщили в МВД Карелии.