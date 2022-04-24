Геннадий Сараев: «Должен быть детский интернет!»

Детский омбудсмен Карелии считает, что информационную безопасность каждого ребенка должна обеспечивать государственная программа.

В России за последние 10 лет втрое увеличилось количество детей, пользующихся интернетом. В Сети учатся и проводят свободное время 80% детей и подростков. При этом 68% знакомятся с интернетом в возрасте от трех до шести лет. Такие данные приводит Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев неоднократно поднимал вопрос о безопасности детей в интернете. 90% той информации, которая сейчас распространяется в Сети, деструктивно отражается на детской психике, и доступ детей к ней должен быть ограничен, считает омбудсмен.

«Приведу простой пример: когда появились первые автомобили, не существовало правил дорожного движения, специальных служб, программ подготовки водителей. Но по мере того, как машин становилось больше, возникла необходимость регулировать их движение. И сейчас есть службы, которые занимаются организацией дорожного движения и профилактикой ДТП. Мы не разрешаем детям играть на дороге и не сажаем 10-летнего ребенка за руль, а учим их правилам безопасного поведения. Похожий подход должен применяться и в интернете. Пока механизмы ограничения выработаны недостаточно, дети остаются один на один с потоком разной информации, в том числе и вредоносной. Никто не учит их ориентироваться и избегать опасностей, которые она может нести. Я уверен, что должна быть сформулирована и реализована государственная информационная политика, направленная на обеспечение информационной безопасности каждого ребенка. И должен быть в чистом виде детский интернет, то есть, система специальных ресурсов, ориентированных на потребности ребенка и выстроенные с определенной логикой, отвечающей его возрасту и запросам».

Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина также согласна, что детям необходимы адаптированные версии интернет-платформ. Она считает, что это должны быть российские продукты, которые, пройдут тщательное тестирование, прежде чем станут доступными для детей.

«На мой взгляд, не стоит ожидать, что западные соцсети разработают для наших детей безопасные и надежные решения, им это просто невыгодно, – говорит она. – К сожалению, основная цель даже, на первый взгляд, невинных инициатив, направленных на создание комфортной и безопасной среды, – это получение прибыли. А в погоне за ней корпорации стремятся как можно сильнее привязать к себе пользователей, и дети, увы, слишком часто становятся легкими жертвами манипулятивного дизайна и недостаточной модерации».

Так, совсем недавно против Meta (признана экстремистской организацией) и Snap были поданы иски из-за самоубийства подростка, который испытывал серьезную зависимость от их платформ, пишет «Газета.ру». Из авторы обвиняют корпорации в намеренной разработке алгоритмов, которые удерживают несовершеннолетних на платформах. Одновременно в 8 штатах США идет расследование технологий для удержания несовершеннолетних, которые использует другой популярный сервис – TikTok.

Ранее несколько крупных скандалов были связаны с другим сервисом – YouTube Kids. Его алгоритмы пропускали для просмотра несовершеннолетними сцены насилия и жестокости, сексуальные сцены и призывы к суициду. Жалобы начались несколько лет назад, однако механизм рекомендаций сервис изменил только в августе прошлого года, после массового возмущения общественников и членов Конгресса.