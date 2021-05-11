Глава Минтруда заявил о снижении числа бедных в России

Представитель Минтруда считает, что власти ведут активную работу по борьбе с бедностью населения.

Правительство РФ ведет активную политику в борьбе с бедностью, меры совершенствуются, есть снижение числа бедных, заявил РИА Новости министр труда РФ Антон Котяков.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства, заявил, что российские власти в своей работе смотрят, что можно сделать для борьбы с бедностью в России, но этот показатель нужно правильно считать и наладить учет.

«Сегодня председатель сказал, что это (борьба с бедностью — ред.) одна из национальных целей, которой мы уделяем достаточно большое внимание… Мы свои меры пересматриваем, совершенствуем. И на сегодняшний день мы смотрим на итоги 2020 года и видим, что показатель количества бедных, по данным Росстата, значительно снизился, сейчас у нас он 12,1%. Мы говорим о том, что правительство ведет достаточно активную политику в этом направлении», — сказал Котяков.