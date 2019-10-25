Храп увеличивает продолжительность секса, считают эксперты

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Эксперты обнаружили связь между храпом и продолжительностью занятия любовью.
Они провели исследование с участием мужчин от 20 до 45 лет. Добровольцы прошли медицинское обследование и поделились подробностями своей интимной жизни, пишет "ФедералПресс".
В итоге эксперты проанализировали данные и выяснили, что между храпом и продолжительностью секса есть связь. Так, у храпящих мужчин среднего возраста более длительная эрекция.
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