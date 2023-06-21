Ипотека: снимать или купить?

Ипотечный кредит – проверенный инструмент для решения квартирного вопроса, а оптимальное решение помогут подобрать специалисты Газпромбанка. В офисе Газпромбанка по адресу: пр. Ленина, д.25

По статистике больше трети российских семей хотели бы улучшить свои жилищные условия. А отдельная от родителей жилплощадь – болевая точка современной молодежи в России. Как же быть, если хочется благоустраивать свое собственное гнездышко, а финансовых возможностей на это не хватает? Выручить может ипотечный кредит.

Ипотека vs аренда жилья

Каждый десятый совершеннолетний гражданин в России арендует жильё для себя и своей семьи. К ежемесячному весомому платежу хозяину квартиры добавляются счета за ЖКУ. В результате многие арендаторы уже не заинтересованы в поддержании порядка и благоустройстве своего съемного жилища. “Зачем мне вешать здесь полку, если потом она достанется другим?” – так думает не одна тысяча россиян по всей стране. Досадно, что, снимая жилье, арендатор практически не приближает себя к заветной цели стать обладателем собственной жилплощади. Можно продолжать сетовать на жизнь и годами снимать жильё, а можно принять важное решение и взять ипотеку. Да, ежемесячный платеж останется, но теперь это будет не платеж за аренду чужой недвижимости, а взнос за квартиру, которая уже ваша и которой можете пользоваться по своему усмотрению. Сразу после получения кредита и оформления договора купли-продажи документы о собственности будут на руках заемщика, и прибитая в коридоре полка никуда не денется от владельца.

Лучше, чем просто кредит

Ипотечный кредит под залог недвижимости по нескольким параметрам выгоднее, чем классический кредит. Дело не только в более низкой по сравнению с потребительским кредитом процентной ставке, но и льготных программах кредитования, в том числе и с господдержкой, которые успешно реализуются не первый год. Сегодня государство продолжает расширять список социальных групп, которые могут получить ипотеку на льготных условиях. Еще одна причина уменьшения ежемесячного платежа – длительный срок кредитования, что делает его “подъемным” для уплаты. Еще одним существенным условием ипотечного кредита является наличие первоначального взноса. Решением для молодой семьи может стать возможность погасить его средствами материнского капитала. Если говорить о временнЫх затратах – подавляющее большинство банков предусматривает подачу заявлений онлайн и ускоренное одобрение кредитной заявки.

Подводя итог, можно сказать, что ипотечный кредит – проверенный инструмент для решения квартирного вопроса. Если он для вас актуален – оптимальное решение всегда помогут подобрать специалисты Газпромбанка.

В офисе Газпромбанка по адресу: пр. Ленина, д.25 квалифицированные специалисты помогут разобраться во всех тонкостях и предложат оптимальный вариант решения вашего квартирного вопроса.

---------------------------------------------------------

Реклама / БАНК ГПБ (АО) / ИНН7744001497