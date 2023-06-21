Реклама

В районе «Talojarvi. Город у воды» будет действовать автономная локальная очистка сточных вод (ФОТО, ВИДЕО)
21.06.2023 17:01
В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28

Ипотека: снимать или купить?

Новости. Общество
11:04, 22 Июня 2023
фото: © БАНК ГПБ

Новости партнеров

Ипотечный кредит – проверенный инструмент для решения квартирного вопроса, а оптимальное решение помогут подобрать специалисты Газпромбанка. В офисе Газпромбанка по адресу: пр. Ленина, д.25

По статистике больше трети российских семей хотели бы улучшить свои жилищные условия. А отдельная от родителей жилплощадь – болевая точка современной молодежи в России. Как же быть, если хочется благоустраивать свое собственное гнездышко, а финансовых возможностей на это не хватает? Выручить может ипотечный кредит.

Ипотека vs аренда жилья

Каждый десятый совершеннолетний гражданин в России арендует жильё для себя и своей семьи. К ежемесячному весомому платежу хозяину квартиры добавляются счета за ЖКУ. В результате многие арендаторы уже не заинтересованы в поддержании порядка и благоустройстве своего съемного жилища. “Зачем мне вешать здесь полку, если потом она достанется другим?” – так думает не одна тысяча россиян по всей стране. Досадно, что, снимая жилье, арендатор практически не приближает себя к заветной цели стать обладателем собственной жилплощади. Можно продолжать сетовать на жизнь и годами снимать жильё, а можно принять важное решение и взять ипотеку. Да, ежемесячный платеж останется, но теперь это будет не платеж за аренду чужой недвижимости, а взнос за квартиру, которая уже ваша и которой можете пользоваться по своему усмотрению. Сразу после получения кредита и оформления договора купли-продажи документы о собственности будут на руках заемщика, и прибитая в коридоре полка никуда не денется от владельца.

 

Лучше, чем просто кредит

Ипотечный кредит под залог недвижимости по нескольким параметрам выгоднее, чем классический кредит. Дело не только в более низкой по сравнению с потребительским кредитом процентной ставке, но и льготных программах кредитования, в том числе и с господдержкой, которые успешно реализуются не первый год. Сегодня государство продолжает расширять список социальных групп, которые могут получить ипотеку на льготных условиях. Еще одна причина уменьшения ежемесячного платежа – длительный срок кредитования, что делает его “подъемным” для уплаты. Еще одним существенным условием ипотечного кредита является наличие первоначального взноса. Решением для молодой семьи может стать возможность погасить его средствами материнского капитала. Если говорить о временнЫх затратах – подавляющее большинство банков предусматривает подачу заявлений онлайн и ускоренное одобрение кредитной заявки.

Подводя итог, можно сказать, что ипотечный кредит – проверенный инструмент для решения квартирного вопроса. Если он для вас актуален – оптимальное решение всегда помогут подобрать специалисты Газпромбанка.

В офисе Газпромбанка по адресу: пр. Ленина, д.25 квалифицированные специалисты помогут разобраться во всех тонкостях и предложат оптимальный вариант решения вашего квартирного вопроса.

---------------------------------------------------------

Реклама / БАНК ГПБ (АО) / ИНН7744001497

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2023, 09:03
Несколько тысяч российских автомобилистов оказались в Финляндии вне закона
16.06.2023, 14:58
СМИ рассказали, сколько супермаркетов закрылось в Финляндии после остановки потока туристов из России
20.06.2023, 08:20
Десятки людей голышом забегают в Ладожское озеро, устремляя руки к небу
17.06.2023, 22:23
Глава Петрозаводска оставляет дела и отправляется добровольцем в "Ахмат"
18.06.2023, 00:13
Глава Петрозаводска Владимир Любарский сдаст дела исполняющему обязанности
16.06.2023, 09:17
Глава Карелии уволил начальника ЗАГСА республики

Аналитика

20.06.2023 11:55
Обществоведение
«Окружить заботой каждую семью»: как в Карелии помогают участникам СВО и их родным
Женам и родителям бойцов сейчас нелегко. И трудности в каждой семье разные. Поддержка нужна и самим военнослужащим, которые возвращаются из района СВО. Как помогают республиканские власти, волонтеры и открывшийся недавно филиал фонда «Защитники Отечества», рассказала вице-премьер карельского правительства Лариса Подсадник.
Крикнуть хочется целому миру – в августе едем в новую квартиру!
19.06.2023 17:03
История спасения: как в Карелии помогают справиться с наркоманией
19.06.2023 13:00
Дина Чечкаускис: «Сомнений в правильности выбора не было»
18.06.2023 10:58
Простая капельница может стать мачтой корабля, а простыня превратится в путешествие на Северный полюс
13.06.2023 10:15
Кто защитит Ладогу и Онего от грязных вод
07.06.2023 22:00
Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан
26.05.2023 07:15
Максимальный охват. Медиахолдинг «Столицы на Онего» бьёт рекорды посещаемости
23.05.2023 10:00
Вся аналитика

Чтиво

02.06.2023 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.