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Карелия готовится к VI национальному чемпионату "Абилимпикс"

Новости. Общество
11:00, 21 Ноября 2020
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VI Национальный чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья пройдет в период с 23 по 29 ноября.

В этом году представители 83 субъектов Российской Федерации будут соревноваться в своих регионах в очно-дистанционном формате.

Площадками проведения Чемпионата в Карелии станут Петрозаводский педагогический колледж, Лесотехнический техникум, Колледж технологии и предпринимательства, а также Петрозаводский базовый медицинский колледж. Сейчас ведется работа по подготовке площадок на базе данных учреждений: видеотрансляции, брендирования и закупке необходимых расходных материалов.

От Республики Карелия в соревнованиях принимают участие восемь победителей регионального этапа.

Специалисты будут соревноваться в компетенциях: социальная работа, экономика и бухгалтерский учет, предпринимательство.

Студенты в компетенциях: портной, ландшафтный дизайн, малярное дело, разработчик виртуальной и дополненной реальности, медицинский и социальный уход.

Оценка выступлений участников пройдет с применением дистанционных и онлайн-технологий. Главные эксперты, находясь в Москве, будут в режиме реального времени следить за ходом соревнований и оценивать работы конкурсантов удаленно с помощью средств визуального контроля.

В ходе деловой программы чемпионата эксперты обсудят новые компетенции, порядок проведения демонстрационного экзамена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сопровождаемое трудоустройство.

Наблюдать за событиями чемпионата можно будет при помощи онлайн-трансляции на официальном сайте www.abilympics-russia.ru, а также через мобильное приложение "Event Rocks" (в поисковой строке приложения ввести код мероприятия Абилимпикс2020). Приложение позволит следить за новостями, а также общаться с другими участниками по всей стране.

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