Карелов призвали указать свою национальность во время Всероссийской переписи населения

В Совете уполномоченных IX съезда карелов отметили, что "владение языком своих предков не является обязательным критерием для национального самоопределения".

Совет уполномоченных IX съезда карелов призвал представителей титульного народа Карелии указать свою национальность во время Всероссийской переписи населения. При этом, как отметили в совете, "владение языком своих предков не является обязательным критерием для национального самоопределения".

По данным последней переписи, которая проходила в России в 2010 году, численность карелов в Карелии составила всего 45 570 человек, или 7,4% жителей республики. Новая Всероссийская перепись населения состоится в сентябре нынешнего года.