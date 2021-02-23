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Карелов призвали указать свою национальность во время Всероссийской переписи населения

Новости. Общество
12:33, 24 Февраля 2021
фото: © правительство Карелии
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В Совете уполномоченных IX съезда карелов отметили, что "владение языком своих предков не является обязательным критерием для национального самоопределения".

Совет уполномоченных IX съезда карелов призвал представителей титульного народа Карелии указать свою национальность во время Всероссийской переписи населения. При этом, как отметили в совете, "владение языком своих предков не является обязательным критерием для национального самоопределения".

По данным последней переписи, которая проходила в России в 2010 году, численность карелов в Карелии составила всего 45 570 человек, или 7,4% жителей республики. Новая Всероссийская перепись населения состоится в сентябре нынешнего года.   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-24 13:01:24
Всё время деньги из Москвы тянуть собираются. Титульная нация та, кого больше в численности. Исправить намеренную ошибку большевиков и вернуть Олонецкие земли под управление в Петербург. Самобытное меньшинство боится и далее хочет Москву данью обложить. На улице моего детства не было различия по национальностям и все играли вместе. Такими и выросли. Сейчас почему-то одни хотят быть "равнее" других.
врунофф
2021-02-24 12:43:11
Интересно девки пляшут. А что является критерием ? Льготы дайте такие же - все самобытными запишутся. Артур Олегович, я правильно сказал ?
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