Карельские заключенные "померились куличами"

Оценивал кулинарные способности заключенных Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, сообщили в УФСИН по Карелии.

На конкурс было представлено 12 пасхальных куличей, изготовленных поварами исправительных учреждений Республики Карелия.

В приходском доме Александро - Невского Кафедрального Собора конкурсной комиссией, в состав которой вошли Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, представители духовенства Епархии и государственных органов власти, оценивались вкусовые качества и украшение изделий.



УФСИН по Карелии

По итогам самым красивым и вкусным куличом признана работа осужденных ИК-1 (п. Надвоицы), второе место – ИК-9 (Петрозаводск), третье место ЛИУ-4 (п. Каменный бор).

Участники конкурса награждены дипломами и подарками от Петрозаводской и Карельской епархии.