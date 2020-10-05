Клиентам "Почта банка" предложат получать финансовые услуги не выходя из дома

Во всех представительствах "Почта банка", включая небольшие города и поселки, стал доступен сервис доставки финансовых услуг на дом.

В пресс-службе банка пояснили, что клиенту достаточно оставить заявку на сайте кредитной организации - сотрудник банка приедет к нему домой или позвонит и договорится о встрече в удобном месте.

При встрече специалист проконсультирует клиента, сделает биометрическое фото для подтверждения личности и оформит выбранный продукт – откроет счет и доставит карту, выдаст кредит, переведет в банк пенсию или зарплату. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".