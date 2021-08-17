Клиентам Сбербанка в Карелии стал доступен новый сервис передачи показаний приборов учёта

В личном кабинете СберБанк Онлайн появилась возможность передавать показания приборов учёта без совершения платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Для выполнения операции необходимо зайти в раздел «Платежи» мобильного приложения или web-версии СберБанк Онлайн, выбрать раздел «Дом», затем «Квартплата», после чего найти интересующую организацию и кликнуть на услугу «Передать показания счётчиков». Сервис также доступен из карточки совершённого ранее платежа за ЖКУ, которую можно найти в личном кабинете в истории операций.

«Показания счётчиков можно передавать в любое удобное время суток вне зависимости от даты платежа за коммунальные услуги. Данные приборов учёта поступят поставщику услуг и будут занесены в его информационные системы автоматически. Пользователям сервиса больше не потребуется обращаться в управляющую компанию лично или по телефону, чтобы проинформировать о расходах воды, электричества или тепловой энергии — это существенно экономит время клиентов», - сказала заместитель управляющего Карельским отделением Сбербанка Лариса Суханова.

На сегодняшний день благодаря сервису можно передать показания приборов учета следующим управляющим компаниям и расчетным центрам республики: ООО «Расчетно-информационный центр жилищного хозяйства», ООО «Онегостройсервис», ЖЭК «Тракторостроитель», ЖЭК «Железнодорожник-2», ЖСК «Дружба-5». Ведется работа по расширению перечня подключенных к сервису организаций.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк