Клириков в Карелии наградили медалями за труды на благо святой церкви

Митрополит Константин наградил медалями за возрождение патриаршества церковнослужителей из Пудожского, Олонецкого районов, Водлозера и Приладожья, сообщили в Карельской епархии.

В прошлом году был Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, посвященный столетию возрождения патриаршества на Руси. В связи с этим были выпущены юбилейные медали для награждения клириков Русской православной церкви.

За труды на благо святой церкви были награждены юбилейной медалью Русской православной церкви "В память 100-летия восстановления патриаршества в РПЦ": благочинный Приладожского округа протоиерей Андрей Бондаренко, настоятель Муромского Успенского мужского монастыря игумен Илия (Горбачев), настоятель Никольского Адриано-Андрусовского мужскогомонастыря игумен Тит (Буканов) и настоятель Свято-Ильинской Водлозерской пустыни игумен Киприан (Грищенко).