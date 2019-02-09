Куда пойти в Петрозаводске 10 февраля: Олимпиада среди малышей, Рудак в "Контакте" и парад гимнасток

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, СРЦ "Горка" (Лососинское ш., 17). Детская олимпиада "Маленький Чемпион". Мероприятие Всероссийского Дня зимних видов спорта в Карелии при поддержке Министерства спорта Карелии и Администрации Петрозаводска. Бег на коньках, "Покатушки на ватрушках", детский биатлон, лыжные гонки.

11.00, РСК "Курган". Первенство Республики Карелия по спортивному туризму.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). А. Лактюхов. "По щучьему велению". Ребят ждет встреча со Скоморохами, с неунывающим Емелей, капризной царевной Несмеяной, бестолковым Царем. С 3 лет. 200 руб.

14.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). О. Портретова. "Корона тролля". Маленькие хольфы – удивительные существа, живущие в далеком северном королевстве на берегу сурового моря. Они обязательно должны найти старого мудрого Тролля, чтобы вернуть домой своего любимого папочку. От 250 руб.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!" – экскурсии-прогулки для всех любителей истории Петрозаводска. Экскурсия по Онежской набережной.

16.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств, г. Кондопога). "Двенадцать стульев". Концерт абонемента № 19 "Музыка любимых книг". Литературно-музыкальная композиция по роману Ильфа и Петрова. 400-500 руб.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие литературной студии "Краткий курс" по теме "Фон". Ведущая – Яна Жемойтелите.

17.00, клуб "Контакт" (ул. Красная, 36). "Зимняя акустика": W.A.M.S, "Испуганная нимфа", Sweet Diversion, Antidote, Straight Away, LAMI и ВЛАДИМИР РУДАК. Вход свободный.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Ж. Бизе. "Кармен". Опера в двух актах. История вольнолюбивой цыганки, выбирающей между жизнью, любовью и свободой, волнует зрителей на протяжении полутора столетий. 150-1000 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). В. Сологуб. "Беда от нежного сердца". Пьеса-шутка о сватовстве легкомысленного отпрыска богатого семейства кажется при чтении легким милым пустячком: любовная интрижка, забавная путаница, песенки и куплеты. От 400 руб.

18.00, ресторан "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). Игра MindStorm #34.

19.00, ФОК (ул. Ключевая, 10, универсальный зал). Открытый турнир "Кубок Надежды" по художественной гимнастике. Торжественное закрытие и парад.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). "Земля Эльзы". Светлая история немолодых Ромео и Джульетты, встретивших друг друга в обычной российской деревне, в конце жизни, полной лишений и скорби. 400 руб.