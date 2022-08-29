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Решетников: доходы производителей металлоконструкций по нацпроекту «Производительность труда» выросли на 6 млрд руб

Новости. Общество
16:39, 02 Сентября 2022
фото: © Правительство Карелии

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В ходе рабочей поездки в Карелию министр экономического развития посетил завод «Стройтехника».

Участник нацпроекта «Производительность труда» производит металлоконструкции широкого применения: товары народного потребления, опоры освещения, строительную оснастку, запчасти и много другое.

«ФЦК оказывает адресную поддержку 38 производителям строительных металлоконструкций. По итогам 2021 года суммарная выручка этих предприятий составила 95,4 млрд рублей. Сейчас пилотные проекты реализованы на 27 предприятиях. Инвестиции государства составили 175 млн рублей. А прирост добавленной стоимости на этих предприятиях — 6,3 млрд рублей. Это происходит не за счет роста цен, а благодаря сокращению производственных затрат. В среднем производительность труда растет на 60%», — отметил Максим Решетников.

 «Сегодня в нацпроекте „Производительность труда“ участвуют 14 карельских предприятий. Основной акцент мы сделали на крупные обрабатывающие производства в сфере лесопереработки, изготовления металлоконструкций и литейного производства. Господдержка помогает не только устранить „потери“ на производстве, но и найти резервы для улучшения экономических показателей. В последующие годы количество предприятий, которые присоединятся к нацпроекту, будет увеличено — в 2023 году еще на пять предприятий, в 2024 году — дополнительно 9 участников», — рассказал Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия.

Эксперты Федерального центра компетенций помогли усовершенствовать  поток изготовления металлоконструкций эстакад для трубопроводов. Ключевым решением стало изменение способа дробеструйной обработки для снятия окиси металла перед покраской. Если раньше очищали готовую металлоконструкцию, то теперь сырьё из которой она собирается. Это позволяет значительно снизить трудоёмкость процесса при этом повышается эффективность эксплуатации оборудования.

«На предприятии всегда большое количество заказов в работе и спрос растет. Это приводит к скоплению полуфабрикатов в цехах и готовой продукции в зоне отгрузки. Эксперты нацпроекта помогли перейти от толкающего производства к тянущему. Раньше мы запускали в производство весь заказ, большими партиями и отправляли изделия только по накоплению продукции. Теперь изделия готовят с учётом последовательности монтажа. Заказчик может раньше начать строительные работы, не дожидаясь последней партии продукции. Такой подход позволил вдвое сократить объем незавершенной продукции и ускорить процесс монтажа металлоконструкций», — рассказал коммерческий директор компании «Стройтехника» Александр Федорец.

Рост производительности труда Президент Владимир Путин назвал в тройке основных драйверов экономического роста. Эффект от адресной поддержки Федерального центра компетенций превысил 150 млрд рублей, кратно окупив затраты государства на весь нацпроект, который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

Чтобы больше компаний могли повысить культуру производства, Правительство расширило нацпроект. Теперь на поддержку могут претендовать все системообразующие предприятия и компании с выручкой от 400 миллионов рублей — независимо от вида деятельности.

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