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МегаФон приобрел российского производителя программного обеспечения oneFactor

Новости. Общество
15:47, 28 Декабря 2022
фото: © kan_chana / shutterstock

Новости партнеров

МегаФон завершил сделку по покупке компании oneFactor, специализирующейся на разработке аналитических платформ на базе искусственного интеллекта.

Сделка позволит оператору усилить экспертизу в области big data и предлагать новые решения для абонентов и бизнеса.

МегаФон — один из крупнейших поставщиков аналитических решений на российском рынке. За последние три года за счет разработки новых сервисов и расширения продуктового портфеля этот сегмент бизнеса удвоился в денежном выражении.

«Рынок решений на основе больших данных растет на 40% в год. Кроме банковской сферы и электронной коммерции, которые традиционно используют аналитические инструменты, активный спрос наблюдается в госсекторе — особенно востребована геоаналитика для определения туристического потенциала территорий и проектирования городской инфраструктуры. oneFactor — наш давний партнер в области big data, появление компании в периметре МегаФона позволит нам повысить эффективность этого бизнес-направления и предлагать рынку самые современные инструменты для развития бизнеса и отдельных территорий», — сказал директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

В результате сделки МегаФон стал владельцем 100% ООО «Единый фактор» (oneFactor). Компания создает аналитические сервисы на базе искусственного интеллекта для банковской сферы, страховых компаний, электронной коммерции, ретейла и туризма. Среди разработок компании — сервисы для оценки рисков, лидогенерация для развития коммерции и бизнеса предприятий, геоаналитика в области туризма и городской среды, а также другие продукты с использованием big data. oneFactor сохранит все текущие контракты и продолжит оказывать услуги внешним партнерам после завершения сделки.

«МегаФон — наш ключевой партнер в области разработки аналитических сервисов, — говорит Станислав Мурин, генеральный директор ООО „Единый фактор“. — Мы видим огромный потенциал от синергии наших решений для предоставления наилучших сервисов нашим клиентам».

Реклама / ПАО «МегаФон» / ИНН7812014560

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