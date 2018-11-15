Минтруд отрицает рассылку сообщений о выплатах пособий по 115 тысяч рублей на человека

Информация о выплате Минтрудом пособий в размере 115 тысяч рублей работавшим с 1991 по 2018 год гражданам, которая распространяется в мессенджерах, не соответствует действительности.

Министерство труда РФ сообщает, что через мессенджеры рассылается недостоверная информация.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".