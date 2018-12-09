"Мужчина шел на красный свет" - стали известны подробности наезда на пешехода на Чапаева

В Госавтоинспекии Карелии сообщили подробности наезда на пешехода, который произошёл накануне на улице Чапаева в Петрозаводске.

Как сообщили в Госавтоинспекии Карелии, в Петрозаводске 8 декабря около 20 часов 15 минут на перекрестке улиц Чапаева – Ватутина 34 - летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил наезд на 50-летнего пешехода. Как выяснилось, мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пешеходу была оказана медицинская помощь.