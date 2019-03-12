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Новости. Экономика
12:17, 12 Марта 2019

На льду Белого моря прошел фестиваль зимней рыбной ловли

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В прошедшие праздничные выходные в Беломорске состоялся второй фестиваль зимней рыбной ловли.

На лед Сорокской губы Белого моря вышли более 70 рыбаков. А то, что рыбалка – дело отнюдь не сугубо мужское, продемонстрировали несколько представительниц прекрасного пола, также принявшие участие в соревновании.

За 3 часа общими усилиями было поймано порядка 27 килограмм рыбы.

Победителями стали:

- номинация "Самый большой улов" – Владимир Белый (2,901 кг);

- номинация "Самая большая навага" – Окулевич Олег, (147 гр);

- номинация "Самая большая корюшка" – Смирнов Андрей, (120 гр);

- номинация "Самая рыболовная семья" – семья Белых в составе 3 человек, общий улов составил (5, 501 кг).

Нельзя не отметить, что, обогнав матерых рыбаков, 2 место в номинации "Самый большой улов" заняла Майя Харитонова. Ее улов составил 2, 44 кг.

А в то время, как участники соревнований демонстрировали свое рыбацкое мастерство, жители и гости города приняли участие в народном гулянии – провожали зиму и отмечали Широкую Масленицу.

Все остались довольны. Зрители получили отличное настроение, артисты – заслуженные аплодисменты, организаторы – опыт проведения таких актуальных для Карелии зимних мероприятий, а рыбаки – полезные подарки. Одним из спонсоров мероприятия стала строительная компания "КСМ".

Больше фотографий смотрите в альбоме группы ВКонтакте "Беломорская трибуна" (редактор Наталья Отченаш).

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Комментарии

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2019-03-12 15:36:49
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