Началась выдача ипотеки под 1%

Сбербанк в рамках программы господдержки семей с детьми запустил ипотеку под ставку от 1% на покупку квартир в домах, строящихся с использованием новой схемы финансирования.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Сбербанк внедряет модернизированное комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир, которое позволяет застройщику часть скидки по своему кредиту перераспределить в пользу покупателя — физического лица, оформляющего ипотеку…По госпрограмме для семей с детьми ставка с дисконтом на период строительства объекта — 1%, а после ввода объекта в эксплуатацию — 5% в соответствии с текущими условиями программы", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".