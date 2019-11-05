Началась выдача ипотеки под 1%

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Сбербанк в рамках программы господдержки семей с детьми запустил ипотеку под ставку от 1% на покупку квартир в домах, строящихся с использованием новой схемы финансирования.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
"Сбербанк внедряет модернизированное комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир, которое позволяет застройщику часть скидки по своему кредиту перераспределить в пользу покупателя — физического лица, оформляющего ипотеку…По госпрограмме для семей с детьми ставка с дисконтом на период строительства объекта — 1%, а после ввода объекта в эксплуатацию — 5% в соответствии с текущими условиями программы", - говорится в сообщении.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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