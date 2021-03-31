Налоговая служба составила "портрет" самозанятого жителя Карелии

Статус самозанятых в Карелии чаще всего получают мужчины в возрасте старше 35 лет – они работают, в основном, в сфере пассажирских и грузовых перевозок или сдают жилье в аренду.

Такой вывод следует из данных УФНС по Карелии об итогах первого года действия закона о самозанятости (налога на профессиональный доход) в республике. Они обсуждались на совещании премьер-министра Карелии Александра Чепика с руководителем УФНС по РК Инной Кравченко.

"Выяснилось, что предпринимателей – мужчин на НПД (налоге на профессиональный доход – прим. ред.) в республике все же больше (3186), чем самозанятых женщин (2780). Что касается возраста, то основную долю самозанятых составляют в регионе граждане в возрасте 35-45 лет", - говорится в сообщении налоговой службы. О сферах бизнеса, на которых специализируются самозанятые жители республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".