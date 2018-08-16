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Новости. Происшествия
07:15, 16 Августа 2018

Нарушитель на желтом кабриолете задержан в Петрозаводске

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Водитель яркого авто выезжал на встречную полосу, ездил по тротуарам и создавал прочие проблемы на дорогах столицы Карелии.

 

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя желтого кабриолета, который допустил ряд нарушений правил дорожного движения, сообщают в карельской полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобилист был задержан.

Допущенные им нарушения были зафиксированы 9 августа на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Правды камерами видеонаблюдения.

В отношении водителя составлены административные протоколы за движение по тротуарам; выезд на полосу встречного движения; проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд на перекресток и создание препятствия для движения транспортных средств в поперечном направлении. 

Эти нарушения будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии по рассмотрению дел об административных нарушениях правил дорожного движения. 

Кроме того, у водителя не был оплачен штраф за ранее совершенное нарушение ПДД. Мировой суд вынес в отношении нарушителя решение о двукратном взыскании суммы штрафа, неуплаченного им ранее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Инженер Брунс
2018-08-16 08:53:28
клоун. Самоназначенная элита, которая считает себя хозяева всего и вся. А в итоге он нуль. Ну что, довепендривался. Надо реально лишить прав и посадить на 15 суток к уголовникам, чтобы спесь сошла. А то они считают, что все покупается и продаётся.
Так и надо, ФИО в студию
Саныч
2018-08-16 07:50:46
Я буду его вспоминать)
Гость
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