Нарушитель на желтом кабриолете задержан в Петрозаводске

Водитель яркого авто выезжал на встречную полосу, ездил по тротуарам и создавал прочие проблемы на дорогах столицы Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя желтого кабриолета, который допустил ряд нарушений правил дорожного движения, сообщают в карельской полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобилист был задержан.



Допущенные им нарушения были зафиксированы 9 августа на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Правды камерами видеонаблюдения.

В отношении водителя составлены административные протоколы за движение по тротуарам; выезд на полосу встречного движения; проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд на перекресток и создание препятствия для движения транспортных средств в поперечном направлении.

Эти нарушения будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии по рассмотрению дел об административных нарушениях правил дорожного движения.



Кроме того, у водителя не был оплачен штраф за ранее совершенное нарушение ПДД. Мировой суд вынес в отношении нарушителя решение о двукратном взыскании суммы штрафа, неуплаченного им ранее.