Назначен новый руководитель исправительной колонии №9 в Петрозаводске

Александр Терех представил сотрудникам ИК-9 нового руководителя исправительной колонии – майора внутренней службы Ивана Савельева, сообщили в УФСИН Карелии.

Иван Савельев родился в мае 1987 года в Мурманской области, в 2009 году окончил Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний по специальности "юриспруденция".

С августа 2009 года и по настоящее время проходит службу в исправительной колонии №9 города Петрозаводска, с 2014 по 2019 годы занимал должность заместителя начальника учреждения.

В своем выступлении Александр Терех охарактеризовал Ивана Савельева как грамотного и опытного руководителя, отметил его высокие профессиональные качества, выразил уверенность, что коллектив под его руководством достойно справится со всеми задачами, поставленными руководством ФСИН России.