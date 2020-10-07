Нетрезвый водитель грузового фургона из Пскова попался автоинспекторам в Карелии

Сотрудники ГИБДД Беломорского района Карелии в среду остановили на трассе "Кола" грузовой фургон, за рулем которого оказался нетрезвый водитель из Пскова.

Сообщение об этом появилось в группе "Полиция Беломорска" Вконтакте.

У водителя 1977 года рождения имелись признаки опьянения. При проведении процедуры освидетельствования состояние опьянения подтвердилось.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.