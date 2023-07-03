Дизайн зала ожидания в обновленном автовокзале Петрозаводска придумали студенты

В петрозаводском техникуме городского хозяйства прошел конкурс дизайн-проектов для зала ожидания нового автовокзала.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов вручил благодарственные письма директору и педагогам Петрозаводского техникума городского хозяйства, которые помогли организовать и провести среди студентов конкурс дизайн-проектов для зала ожидания нового автовокзала.



Об этом министр рассказал на своей странице в социальной сети.



«Привлечь студентов архитектурного отделения предложила компания-подрядчик, чтобы сделать оформление автовокзала современным и функциональным. Над проектами работали две команды, каждая в составе студента-третьекурсника и преподавателя», — отметил Россыпнов.



По его словам, студентка Арина Богачева и куратор Светлана Валуйская предложили проект с имитацией природного ландшафта. Кирилл Поздняков под руководством Евгения Коршакова разработал вариант оформления трех залов в едином стиле.



«Какой из проектов будет использован, решат коллегиально заказчик — дирекция по строительству и непосредственный исполнитель работ — подрядчик «ФОРТО Инвест», - написал глава карельского Минстроя.



Он счел этот конкурс удачным опытом и поблагодарил директора техникума Михаила Гордина за помощь в организации конкурса дизайн-проектов, педагогов Евгения Коршакова и Светлану Валуйскую за экспертную поддержку. Студентам Арине Богачевой и Кириллу Позднякову также передали благодарственные письма, отметил министр.







Отметим, ранее мы сообщали о том, что работы по реконструкции здания автовокзала приближаются к концу.

Так, на крыше здания установили новую вывеску. Теперь там будут надписи на русском и карельском языке — они сменили прежнее сочетание русского и финского.

Логотип с рулем и крылышками расположили с обеих сторон вывески.

Напомним, ранее мы сообщали о завершении основного этапа затянувшейся реконструкции автовокзала в Петрозаводске.

Еще раньше была названа дата открытия объекта, реконструкция которого несколько раз продлевалась из-за проблем с подрядчиком.