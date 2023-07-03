Реклама

В новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» начали высаживать молодые деревья (ФОТО)
03.07.2023 17:05
В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
Стало известно, сколько заплатил гендиректор стройкомпании Карелии семье пострадавшей в ДТП девочки
Сегодня 08:55
Жителям Карелии подробно расскажут, с чем связано повышение тарифов
04.07.2023 13:49

Дизайн зала ожидания в обновленном автовокзале Петрозаводска придумали студенты

Новости. Общество
13:21, 05 Июля 2023
фото: © Виктор Россыпнов/ВК

Новости партнеров

В петрозаводском техникуме городского хозяйства прошел конкурс дизайн-проектов для зала ожидания нового автовокзала.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов вручил благодарственные письма директору и педагогам Петрозаводского техникума городского хозяйства, которые помогли организовать и провести среди студентов конкурс дизайн-проектов для зала ожидания нового автовокзала.

Об этом министр рассказал на своей странице в социальной сети. 

«Привлечь студентов архитектурного отделения предложила компания-подрядчик, чтобы сделать оформление автовокзала современным и функциональным. Над проектами работали две команды, каждая в составе студента-третьекурсника и преподавателя», — отметил Россыпнов.

По его словам, студентка Арина Богачева и куратор Светлана Валуйская предложили проект с имитацией природного ландшафта. Кирилл Поздняков под руководством Евгения Коршакова разработал вариант оформления трех залов в едином стиле.

«Какой из проектов будет использован, решат коллегиально заказчик — дирекция по строительству и непосредственный исполнитель работ — подрядчик «ФОРТО Инвест», - написал глава карельского Минстроя. 

Он счел этот конкурс удачным опытом и поблагодарил директора техникума Михаила Гордина за помощь в организации конкурса дизайн-проектов, педагогов Евгения Коршакова и Светлану Валуйскую за экспертную поддержку. Студентам Арине Богачевой и Кириллу Позднякову также передали благодарственные письма, отметил министр. 



Отметим, ранее мы сообщали о том, что работы по реконструкции здания автовокзала приближаются к концу.

Так, на крыше здания установили новую вывеску. Теперь там будут надписи на русском и карельском языке — они сменили прежнее сочетание русского и финского.

Логотип с рулем и крылышками расположили с обеих сторон вывески.

Напомним, ранее мы сообщали о завершении основного этапа затянувшейся реконструкции автовокзала в Петрозаводске.

Еще раньше была названа дата открытия объекта, реконструкция которого несколько раз продлевалась из-за проблем с подрядчиком.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2023, 09:04
АвтоВАЗ будет выпускать Lada Onega?
04.07.2023, 12:37
Россияне вынуждены продавать свои дачи в финской Карелии за рубли
28.06.2023, 13:07
Власти соседнего с Карелией региона задумались о строительстве забора на границе с Суоми
28.06.2023, 10:21
Названы два города в Карелии с самым высоким уровнем радиации
03.07.2023, 09:04
Бдительные жители вычислили «полупокера», гоняющего по Петрозаводску
01.07.2023, 15:58
Министр в Финляндии ушел в отставку из-за нацистской риторики

Чтиво

13.06.2023 10:15
Без политики
Простая капельница может стать мачтой корабля, а простыня превратится в путешествие на Северный полюс
Об особенностях волонтерского движения разговор с больничным клоуном, основателем «Клоунотерапии» Ириной Воскресенской.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.