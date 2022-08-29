Официально подтверждена гибель еще одного участника спецоперации на Украине из Карелии

Житель Карелии, старшина контрактной службы Сергей Суслонов погиб на Донбассе.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Наш земляк из Сортавалы. Погиб на Донбассе 25 августа. Приношу искренние соболезнования маме Сергея, Ирине Александровне, всем родным и близким. Скорбим вместе с вами», — написал губернатор на своей странице Вконтакте.