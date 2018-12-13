Ольга Бузова подарила поклоннице битый автомобиль

Победительнице конкурса в блоге Бузовой подарили подержанный Mercedes, но оказалось, что он дважды попадал в ДТП.

Конкурс, о котором идет речь, завершился в октябре. Победительницей стала девушка по имени Любовь Теолани, которой от Бузовой достался Mercedes-Benz.

Она попыталась продать машину за 2,3 млн рублей, но выяснилось, что пробег авто составляет 140 тысяч километров.

Кроме того, оказалось, что машина дважды попадала в аварии., пишет "Узнай все". Продать ее за вышеуказанную цену у Теолани не вышло – девушка снизила стоимость автомобиля до 1,35 млн рублей.