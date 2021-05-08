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Ольга Шмаеник побывала в поселке Шуя на митинге в честь Дня Победы

Новости. Политика
14:46, 09 Мая 2021
фото: Заксобрание Карелии
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Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Республики Карелия Ольга Шмаеник посетила поселок Шуя и приняла участие в торжественном митинге, посвященном 76-летию Дня Победы.

У воинского захоронения на праздничное мероприятие собрались все жители поселка. С торжественным словом выступили первый вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник, глава Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова, а также директор Шуйской школы Владимир Войнов.

Ольга Шмаеник отметила, что нет другого такого праздника, который объединил бы все поколения, людей всех национальностей и возрастов. «Сегодня во всех уголках нашей страны вспоминают погибших бойцов, отдают дань памяти оставшимся в живых ветеранам. К сожалению, тех, кто принимал участие в боевых действиях, осталось очень мало, но еще живы те мальчишки и девчонки, которые застали ужасы войны. Вечная память павшим героям, вечная Слава народу-победителю!», — выступила на митинге Ольга Шмаеник. 

Глава Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова поздравила всех участников митинга с  Днем Великой Победы.

«Вчерашние школьники вместе со всей страной встали на защиту своей Родины, когда началась война. Советский народ, не делясь на национальности и возраст, стоял  в одном строю. И мужчины и женщины принимали участие в боевых сражениях, все защищали свою Родину. Вступил в войну Советский Союз  как в Великую Отечественную, а закончила ее Советская Армия как Вторую мировую. И об этом  мы не имеем право забывать», — сказала Анастасия Соколова.

Директор Шуйской средней школы Владимир Войнов, выступая перед участниками митинга, сказал, что по всей стране разбросаны захоронения неизвестных солдат, воевавших  в годы войны, и они являются связующей нитью, которая соединяет память о наших предках, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.

На протяжении всего торжественного митинга школьники Шуйской средней школы несли почетный караул у воинского захоронения. Звучали стихи и песни о войне и Победе, а после митинга всех желающих пригласили на праздничный концерт в Доме культуры Шуйского поселения.

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