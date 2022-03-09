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Отменяются все ограничения на пересечение границы с Белоруссией

Новости. Общество
16:28, 17 Марта 2022
фото: © Виктор Драчев / ТАСС

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С полуночи 18 марта снимаются все ограничения на поездки граждан между Россией и Белоруссией.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что свобода передвижения важна для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

«Об этом мы говорили с премьер-министром Романом Александровичем Головченко в начале недели. И согласовали с президентом это решение», — добавил Мишустин.

По его словам, сейчас это особенно важно, учитывая давление Запада.

«Убежден, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии», — заключил премьер.

Как заявил 14 марта председатель правительства Белоруссии Роман Головченко, ковидные ограничения, введенные Москвой, это «анахронизм», который российская сторона пообещала максимально быстро снять.

Так, с марта 2020 года действовало временное ограничение на въезд в Россию иностранцев, прибывающих из Белоруссии, а также самих белорусов, но уже летом того же года возобновились авиаперелеты, а в 2021-м — железнодорожное сообщение.

 

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