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Новости. Общество
11:44, 02 Октября 2019
фото: Валерий Поташов

"Площадь разрушений культурного слоя может оказаться значительно больше"

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Археолог Александр Жульников опасается уничтожения уникального памятника из-за строительства электролинии и дороги к павильону "Бесовы следки" в Беломорском районе Карелии.

"У четырех опор электролинии где-то срезан грунт и верхняя часть культурного слоя, где-то видно, что опора полностью уходит в его глубину. Рядом, буквально в нескольких метрах от опоры, находится раскоп 50-60-х годов XX века, в котором мой коллега Юрий Александрович Савватеев обнаружил очень богатый инвентарь. Там все разворочено, виден красный грунт, покрытый охрой. Где-то 25 метров, по моим оценкам. Но дальше-то еще проблема, потому что прораб рассказал мне, что здесь должна еще пройти дорога к павильону. Тогда площадь разрушений культурного слоя может оказаться значительно больше. А это не просто памятник, это – памятник, связанный именно с петроглифами!", – так описал в интервью "Столице на Онего" археолог Петрозаводского государственного университета Александр Жульников повреждения древнего культурного слоя на стоянке первобытного человека, которая оказалась в зоне земляных работ вблизи строительства павильона "Бесовы следки" в Беломорском районе Карелии.  

Напомним, защитный павильон над самой знаменитой группой беломорских петроглифов "Бесовы следки" возводится в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики, которое состоится в 2020 году. Работы курирует заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который входит в состав госкомиссии по подготовке юбилея.

Читайте подробнее в статье "Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено"

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Комментарии

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однозначно
2019-10-02 13:50:37
Утомили уже эти так называемые карельские учОные. Вечно всем недовольны. Ковыряльщики культурного слоя. Ничего полезного в своей жизни не сделали, всю жизнь сидят на шее у налогоплательщиков и еще возмущаются. Пусть тогда сами электричество подводят, только вот руками они ничего делать не умеют, только языком трепать.
кир
2019-10-02 13:06:34
Что нужнее? Бесовы следки или ток в недоразвитые районы?
Неравнодушный
2019-10-02 12:08:28
Всем глубоко пофиг. Вокруг давно уже пластмассовая жизнь, главное - чтобы наши дуремаркеты не разрушились.
однозначно
2019-10-02 11:52:48
Хулиганы какие-то. Оставили учОных без грантов и диссертаций. Теперь будут вокруг одного найденного наскального лося всей научной толпой хороводы водить.
1677
2019-10-02 12:09:45
однозначно, историю надо беречь
Гость
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