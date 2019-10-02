Археолог Александр Жульников опасается уничтожения уникального памятника из-за строительства электролинии и дороги к павильону "Бесовы следки" в Беломорском районе Карелии.

"У четырех опор электролинии где-то срезан грунт и верхняя часть культурного слоя, где-то видно, что опора полностью уходит в его глубину. Рядом, буквально в нескольких метрах от опоры, находится раскоп 50-60-х годов XX века, в котором мой коллега Юрий Александрович Савватеев обнаружил очень богатый инвентарь. Там все разворочено, виден красный грунт, покрытый охрой. Где-то 25 метров, по моим оценкам. Но дальше-то еще проблема, потому что прораб рассказал мне, что здесь должна еще пройти дорога к павильону. Тогда площадь разрушений культурного слоя может оказаться значительно больше. А это не просто памятник, это – памятник, связанный именно с петроглифами!", – так описал в интервью "Столице на Онего" археолог Петрозаводского государственного университета Александр Жульников повреждения древнего культурного слоя на стоянке первобытного человека, которая оказалась в зоне земляных работ вблизи строительства павильона "Бесовы следки" в Беломорском районе Карелии.

Напомним, защитный павильон над самой знаменитой группой беломорских петроглифов "Бесовы следки" возводится в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики, которое состоится в 2020 году. Работы курирует заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который входит в состав госкомиссии по подготовке юбилея.

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