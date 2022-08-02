Помогите найти! В Петрозаводске пропал 66-летний мужчина

В субботу, 13 августа, в Петрозаводске вышел из дома и не вернулся 66-летний Сергей Ш.
Как сообщается поисковый отряд «ЛизаАлерт», 66-летний Сергей Ш. пропал в Петрозаводске 13 августа.
Почти сутки ведутся поиски пенсионера.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза голубые.
Был одет: красная куртка, темные с белыми лампасами штаны.
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