Каток открылся в одном из парков Петрозаводска (ФОТО)

В Губернаторском парке 26 января открылась самая большая в Петрозаводске ледовая площадка.

Каток подготовили энергетики "ТГК-1" совместно с КРОМО "Молодежные инициативы".



Старт новому сезону катаний дал давний партнер катка – Детско-юношеская спортивная школа № 6. Ее воспитанницы представили несколько номеров по групповому синхронному катанию, а также одиночные выступления. Танцевальный коллектив ПетрГУ Timez порадовал зрителей хип-хоп номером с элементами акробатических трюков, а лидерский клуб "Лови момент" провел флешмоб, зарядив всех присутствующих хорошим настроением.







"Арт-площадку катка готовит молодежь, которая очень заинтересована в своей работе, и поэтому получается настолько насыщенная программа – от интерактивных квестов, эстафет и мастер-классов до скаутских испытаний веревочного городка "Первопроходец", – рассказал организатор арт-площадки катка, специалист Карельского центра добровольчества Семен Турок.







Каток в Губернаторском парке открыт ежедневно. По воскресеньям с 12.00 до 14.00 гостей ждут арт-площадка, кафе и фотозона.





Фоторепортаж ПАО "ТГК-1" смотрите здесь.