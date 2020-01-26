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Каток открылся в одном из парков Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
15:22, 27 Января 2020
фото: © Арина Степенная
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В Губернаторском парке 26 января открылась самая большая в Петрозаводске ледовая площадка.

Каток подготовили энергетики "ТГК-1" совместно с КРОМО "Молодежные инициативы".

Старт новому сезону катаний дал давний партнер катка – Детско-юношеская спортивная школа № 6. Ее воспитанницы представили несколько номеров по групповому синхронному катанию, а также одиночные выступления. Танцевальный коллектив ПетрГУ Timez порадовал зрителей хип-хоп номером с элементами акробатических трюков, а лидерский клуб "Лови момент" провел флешмоб, зарядив всех присутствующих хорошим настроением.



"Арт-площадку катка готовит молодежь, которая очень заинтересована в своей работе, и поэтому получается настолько насыщенная программа – от интерактивных квестов, эстафет и мастер-классов до скаутских испытаний веревочного городка "Первопроходец", – рассказал организатор арт-площадки катка, специалист Карельского центра добровольчества Семен Турок.



Каток в Губернаторском парке открыт ежедневно. По воскресеньям с 12.00 до 14.00 гостей ждут арт-площадка, кафе и фотозона.

Фоторепортаж ПАО "ТГК-1" смотрите здесь.

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